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Karabağ-Villarreal maçı İstanbul'da oynanacak

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 22.10.2020 21:58 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Karabağ-Villarreal maçının İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynatılması kararlaştırıldı.

Karabağ-Villarreal maçı İstanbul'da oynanacak

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Karabağ-Villarreal maçının İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynatılması kararlaştırıldı.

Karabağ Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA'nın, Azerbaycan'daki savaş durumu nedeniyle Karabağ'ın Avrupa Ligi grup maçlarındaki ilk iç saha maçının tarafsız bir ülkede oynatılması yönünde karar aldığı belirtildi.

İspanya'nın Villarreal takımı ile yapılacak ilk iç saha maçı için bazı ülkelerin önerildiği, fakat kulübün güvenlik ve provokasyon ihtimallerini göz önünde bulundurarak bu önerileri kabul etmediği kaydedildi.

Kulübün, karşılaşmanın Türkiye'de yapılmasını önerdiği, teklifin UEFA tarafından olumlu karşılandığı bildirildi.

Karabağ Futbol Kulübünün Türkiye'deki futbol kulüplerine mektup gönderdiği, Türk kulüplerinin de "Stadyumumuz her zaman 'Karabağ' takımının hizmetindedir" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Başta Galatasaray olmakla desteğini esirgemeyen Türk kulüplerine teşekkür edilen açıklamada, Karabağ-Villarreal karşılaşmasının İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne de teşekkür edildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
galatasaray fransada değil mi ya
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