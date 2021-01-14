Karabük, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Karabük, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Karabük'te İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz'a uygulandı.
Sağlık personelince aşısı yapılan Sarı, gazetecilere, ilk etapta sağlık çalışanlarının aşılanacağını hatırlattı.
Karabük'e 4 bin 680 aşının ulaştığını belirten Sarı, "Tüm kamu hastanelerinde, özel hastanelerde ve aile hekimliği birimlerinde aşılama faaliyetine başladık. Tüm insanlık için inşallah hayırlı olur. Pandemiyle mücadelede önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Aşıyla birlikte inşallah bu hastalıktan tamamıyla kurtulmak nasip olur." diye konuştu.
Sarı, sağlık çalışanlarının ardından diğer risk gruplarının da kademe kademe aşılama programına alınacağını sözlerine ekledi.
- "Kovid-19 mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına gelindi"
Bartın Devlet Hastanesinde, Vali Sinan Güner, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, Başhekim Özkan Polat ve Başhekim Yardımcısı Beyhan Güner'in katılımıyla sağlık çalışanlarına yönelik aşı uygulaması başlatıldı.
Vali Güner, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini, aşı uygulamasıyla, tedbirlere uymak şartıyla hastalığa yakalanma oranında azalma beklendiğini söyledi.
Eski sağlıklı günlere ulaşmak için aşıya ilgi gösterilmesi gerektiğini ifade eden Güner, sağlık personelinin özverili çalışmalarını takdirle izlediğini, aşı döneminde de aynı azim, gayret ve başarıya ulaşılacağından şüphesinin olmadığını kaydetti.
Kentte ilk aşı, Başhekim Polat'a uygulandı.
- "Pandemiden başarıyla çıkabilmemizin en büyük anahtarlarından biri aşılama"
Düzce'de CoronaVac aşısı ilk olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde, Başhekim Volkan Temi ile Halk Sağlığı Başkanı Ökkeş Kepek'e uygulandı.
Aşılamanın ardından açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, sağlık çalışanlarına aşı uygulamasına başladıklarını söyledi.
Yılmaz, il genelinde 64 aşı odası oluşturulduğunu aktararak, "İhtiyaca göre bunu artırabilecek durumumuz da var. İlerleyen süreçte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü aşama olarak vatandaşlarımıza da aşı sırası gelecek." dedi.
Aşının gönüllülük esasıyla yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Bu süreçte pandemiden başarıyla çıkabilmemizin en büyük anahtarlarından biri aşılama. Bunun bilincinde olarak tüm vatandaşlarımızı da önümüzdeki süreçte aşılanmaları için bekliyoruz. Korunma tedbirlerimize de devam etmeliyiz. En büyük silahlarımızdan biri, bütün bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi aşı. Normal hayatımıza yavaş yavaş dönmemizin yolu aşılanmaktan geçiyor." diye konuştu.
Aşı olan Halk Sağlığı Başkanı Ökkeş Kepek koronavirüsten korunmanın en önemli adımlarından birinin aşı olduğuna işaret ederek, "Pandemi sürecinden çıkmak için bir an önce aşılama oranımızı artırmak lazım. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz." dedi.
- "Aşı olduktan sonra da tedbirlere uymaya devam etmeliyiz"
Zonguldak'ta CoronaVac aşısı, Atatürk Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve başhekim Hasan Tosun'a uygulandı.
Güner, gazetecilere, salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geldiklerini söyledi.
Kentte yaklaşık 10 bin 300 sağlık çalışanının 10 gün içinde aşılanmasını planladıklarını aktaran Güner, "Yaklaşık 1200 kadar sağlık çalışanımızı aşılamış bulunmaktayız, hızımız gayet iyi. Halkımıza yasaksız, kısıtlamasız günlere bir an önce dönebilmeleri için aşılama programına uymalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.
Güner, kentte vaka sayılarının yüzde 80-85 azaldığını vurgulayarak, "Tedbirleri gevşetmeden devam etmeliyiz. Aşı olduktan sonra da bu tedbirlere ve kurallara yine uymaya devam etmeliyiz." dedi.
Tosun da aşının salgınla mücadelede mutlaka etkisinin olacağını belirterek, herkese aşı olmasını tavsiye etti.
- Bolu
Bolu'da CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünün kent genelinde planladığı toplam 179 aşı odasında aşı uygulaması gerçekleştirildi.
Kentte bundan sonraki aşamada Sağlık Bakanlığının belirleyeceği öncelik sıralamasına göre isteğe bağlı olarak aşılama faaliyetlerine devam edilecek.