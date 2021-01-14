Karabük, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı

Karabük'e 4 bin 680 aşının ulaştığını belirten Sarı, "Tüm kamu hastanelerinde, özel hastanelerde ve aile hekimliği birimlerinde aşılama faaliyetine başladık. Tüm insanlık için inşallah hayırlı olur. Pandemiyle mücadelede önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Aşıyla birlikte inşallah bu hastalıktan tamamıyla kurtulmak nasip olur." diye konuştu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Karabük'te İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz'a uygulandı.

Eski sağlıklı günlere ulaşmak için aşıya ilgi gösterilmesi gerektiğini ifade eden Güner, sağlık personelinin özverili çalışmalarını takdirle izlediğini, aşı döneminde de aynı azim, gayret ve başarıya ulaşılacağından şüphesinin olmadığını kaydetti.

Vali Güner, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini, aşı uygulamasıyla, tedbirlere uymak şartıyla hastalığa yakalanma oranında azalma beklendiğini söyledi.

Yılmaz, il genelinde 64 aşı odası oluşturulduğunu aktararak, "İhtiyaca göre bunu artırabilecek durumumuz da var. İlerleyen süreçte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü aşama olarak vatandaşlarımıza da aşı sırası gelecek." dedi.

Aşının gönüllülük esasıyla yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Bu süreçte pandemiden başarıyla çıkabilmemizin en büyük anahtarlarından biri aşılama. Bunun bilincinde olarak tüm vatandaşlarımızı da önümüzdeki süreçte aşılanmaları için bekliyoruz. Korunma tedbirlerimize de devam etmeliyiz. En büyük silahlarımızdan biri, bütün bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi aşı. Normal hayatımıza yavaş yavaş dönmemizin yolu aşılanmaktan geçiyor." diye konuştu.

Aşı olan Halk Sağlığı Başkanı Ökkeş Kepek koronavirüsten korunmanın en önemli adımlarından birinin aşı olduğuna işaret ederek, "Pandemi sürecinden çıkmak için bir an önce aşılama oranımızı artırmak lazım. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz." dedi.

- "Aşı olduktan sonra da tedbirlere uymaya devam etmeliyiz"