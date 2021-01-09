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Karabük İletişim Derneğinden 10 Ocak mesajı

09.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Karabük İletişim Derneğinden 10 Ocak mesajı

Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Alpboğa, mesajında, şunları kaydetti: “Basın çalışanlarının haklarını güvence altına alan 212 Sayılı Basın Yasası’nın 1961’de yürürlüğe girdiği gün olan 10 Ocak, Türkiye’mizde "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanıyor.

Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Alpboğa, mesajında, şunları kaydetti: “Basın çalışanlarının haklarını güvence altına alan 212 Sayılı Basın Yasası’nın 1961’de yürürlüğe girdiği gün olan 10 Ocak, Türkiye’mizde "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanıyor. Günümüzde çalışmayan, çalıştırılmayan, ötekileştirilmeye çalışılan meslektaşlarımızı da değerlendirdiğimizde acı bir tebessümden başka yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Her türlü şart ve baskı altında çıkar karşısında eğilip, menfaatlere boyun eğmeden görevini yapan tüm meslektaşlarımın bu günlerini kutluyor, çeşitli nedenler ve baskılar nedeni ile köşelerine çekilmek zorunda bırakılmış meslektaşlarıma da “her karanlıktan sonra güneşin mutlaka yüzünü gösterdiğini” hatırlatmak istiyorum. Günümüz buruk ama ümitsiz değiliz.”

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