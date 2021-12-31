Karabük Valisi Gürel'den yeni yılda görev başındaki personele ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yılda hastanedeki hastalar ve 112 çalışanları ile kontrol noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.

İlk olarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılı görevinin başında geçiren doktor, sağlık personeli ile acil servis ve servislerde yatan hastaları ziyaret eden Gürel, "acil şifa" dileklerini iletti. Gürel, anlamlı bir görevi yerine getirdiklerini belirttiği doktorlara ve sağlık personeline kolaylıklar diledi.

Buradan Safranpark Jandarma Uygulama noktasına geçen Gürel, görevli jandarma personelinin yeni yıllarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Kirkille Polis Uygulama noktası, 112 Acil Çağrı Merkezi, Melise Polis Uygulama noktası ve Bölge Trafik Müdürlüğünü ziyaret eden Gürel, polis ve jandarmalarla bir süre sohbet etti.

Vali Gürel, ziyaret sonrası gazetecilere, asayiş, trafik ve yol kontrol uygulamaları ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için jandarma ve polis ekiplerinin 24 saat görevinin başında olduğunu söyledi.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Gürel, 2022'de sağlıklı ve huzurlu bir sene diledi.

Gürel, 2021'de görülen olumsuzlukların 2022'de yaşanmamasını temenni ederek "Salgın inşallah 2022'de sonlanır. Normal bir hayata dönmüş oluruz." dedi.

Polis bölgesinde 52 ekipteki 539 personel, jandarma bölgesinde ise 40 ekipteki 410 personelin görevi başında olduğunu ifade eden Gürel, toplam 949 personelin vatandaşların güvenliği için hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

