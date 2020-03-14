SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Karabükspor 3. Lig'e düştü

Karabükspor 3. Lig'e düştü

FUTBOL HABERLERİ  | 14.03.2020 19:39 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 28. haftasında Eyüpspor’un Etimesgut Belediyespor’u 2-1 yenmesiyle ligde kalma şansı tükenerek, matematiksel olarak 3. Lig’e düştü.

Karabükspor 3. Lig'e düştü

1969’da Karabük Demir ve Çelik Fabrikalar işçileri tarafından kurulan ve Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme şansı da yakalayan Kardemir Karabükspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu 3. Lig’e düştü.

Türkiye’nin ilk ağır sanayisi olan Kardemir’de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, Türkiye’yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme şansı yakalamıştı. Süper Lig’de 10 sezon mücadele eden kırmızı-mavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig’in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig’de mücadele verdi.

Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan olan Karabükspor, mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından 2017-2018 sezonunda Süper Lig’den TFF 1. Lig’e, 2018-2019 sezonunda da 1. Lig’den TFF 2. Lig’e düştü. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden kırmızı-mavili ekibin, ödenemeyen futbolcu borçlarından dolayı 3 puanı silindi.

Oynadığı 27 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 yenilgi yaşayan kırmızı-mavili ekip, 28. haftaya 6 puanla son sırada girdi. Ligde 7 müsabakası kalan Kardemir Karabükspor’un, 28. haftada Eyüpspor’un Etimesgut Belediyespor’u 2-1 yenmesiyle ligde kalma şansı tükenerek, matematiksel olarak 3. Lig’e düştü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
FIFA'dan yeni koronavirüs kararıFIFA'dan yeni koronavirüs kararı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karabükspor 3. lig TFF 2. Lig Kırmızı Grup Kardemir Karabükspor

En Çok Okunan Haberler

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

İşte koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

İşte koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Falcao'nun eşinden hamilelik paylaşımı

Falcao'nun eşinden hamilelik paylaşımı

Süper Lig ekibinde 3 transfer

Süper Lig ekibinde 3 transfer

Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli

Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli

FIFA'dan yeni koronavirüs kararı

FIFA'dan yeni koronavirüs kararı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabükspor 3. Lig'e düştü

Efsane kulüp 3. Lige düştü

FIFA'dan yeni koronavirüs kararı

FIFA'dan yeni koronavirüs kararı

Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar

Sala'nın kazasında şok detay

Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi olacak? beinSport ne yapacak?

Süper Lig maçları şifresiz mi yayımlanacak?

TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama

TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

UEFA açıkladı: Tüm maçlar ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.