Karabükspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Karabükspor - Fenerbahçe maçı canlı izle)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. 2017-2018 sezonunun son deplasman maçına çıkacak Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar sürdürmek için Karabükspor'u yenmek zorunda. Perşembe günü Türkiye Kupası'nı finalde Akhisar'a yenilerek kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'den düşen Karabükspor'u yenerek Son hafta rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Karabükspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Karabükspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına yarın Kardemir Karabükspor karşısında çıkacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Sarı-lacivertliler, bu akşamki Karabükspor maçını kazandıktan sonra haftaya Konyaspor'u ağırlayacak. Ve son haftada Galatasaray'ın ve Başakşehir'in puan kayıplarını bekleyecek. Karabükspor - Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı BeIN Connect üzerinden aşağıdaki linkten satın alıp izleyebilirsiniz.
Karabükspor - Fenerbahçe maçı canlı yayını
KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE 20. RANDEVULARINDA
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçtan 14'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin 41 golüne, Kardemir Karabükspor 19 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 2-0 galip geldi.
KARABÜK'TEKİ MAÇLARDA SON DURUM
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 9 lig maçında sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Karabük'te Fenerbahçe 13, kırmızı-mavililer 11 gol attı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Taraflar arasında geride kalan 19 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla elde etti. Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı.
TAKIMLARIN SON DURUMLARI
Ev sahibi ekipte Hamidou Traore ile Alican Karadağ cezalı. Skulason, Ferhat Görgülü ve Stahl'ın yanı sıra dünkü antrenmanda sakatlanan Luis Ibanez ile tedavisine devam edilen Marius Alexe de yarınki maçta sahada olmayacak.Daha önce kadro dışı bırakılan Kerim Zengin gibi kadro dışı kalan Brezilyalı oyuncu Leandrinho da sahaya çıkamayacak.
Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ile Nabil Dirar'ın durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ
Fenerbahçe'nin bu akşam oynanacak Karabükspor maçını kazanması hatta farklı skorla kazanması gerekiyor. Çünkü gelecek hafta oynanacak Göztepe - Galatasaray maçından rakibinin yenilmesi, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u yenmesi halinde iki takımın puanları eşit oluyor. Bu durumda iki takım arasındaki ikili averaja bakılacak. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray arasından oynanan iki maç 0-0 bittiği için bu sefer toplam averaja bakılması gerekiyor. Karabükspor maçı öncesinde Galatasaray'ın 41, Fenerbahçe'nin 35 averajı bulunuyor. Tabii diğer yandan son haftada Başakşehir'in puan kaybı gerekiyor.
Son haftada oynanan maçlarda alınan skorlar ile takımların gelen averajları da aynı olduğu zaman bu sefer Fenerbahçe ile Galatasaray'ın play off oynama ihtimalinden bahsediliyor.
KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ
Karabükspor: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Bliznichenko, Murat, Cem, Ahmet, Kage, Ergin
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, M.Topl, Josef, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado
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