Karabükspor hazırlıklarını sürdüren Adanaspor güç depoluyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren Adanaspor, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Futbolcular, Kardemir Karabükspor karşılaşmasına Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.
Turuncu-Beyazlı ekip sabah saatlerinde Gold Line Fitnees Salonun'da kuvvet çalışması yaptı. Futbolcular, akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri’nde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek.
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