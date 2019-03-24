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Karabükspor hazırlıklarını sürdüren Adanaspor güç depoluyor

FUTBOL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Karabükspor hazırlıklarını sürdüren Adanaspor güç depoluyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren Adanaspor, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Futbolcular, Kardemir Karabükspor karşılaşmasına Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Turuncu-Beyazlı ekip sabah saatlerinde Gold Line Fitnees Salonun'da kuvvet çalışması yaptı. Futbolcular, akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri’nde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek.

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Eyüp Arın Spor Toto 1. Lig Adanaspor karabükspor

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