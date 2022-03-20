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Karabük'te 119 köy yolu kardan kapandı

20.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 119 köy yolu kardan kapandı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 119 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkisiyle Merkez'de 4, Eflani'de 48, Eskipazar'da 7, Ovacık'ta 19, Safranbolu'da 11, Yenice'de ise 30 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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