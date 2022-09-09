Karabük'te 3 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağbaşı köyü Softaoğlu mevkisinde Ş.D. (67), F.C. (68) ve R.C'yi (67) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Bölgede 4 kürek, 2 manivela, 3 kazma, 15 metre ip, kova, el arabası ve el feneri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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