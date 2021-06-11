Karabük'te 4'üncü kattan düştüğü iddia edilen Suriyeli çocuk ağır yaralandı

Karabük'te bir apartmanın 4'üncü katından düşen ve bir süre fark edilemeyen Suriye uyruklu çocuk, hastaneye kaldırıldı.
75. Yıl Mahallesi Derya Sitesi'nin 4'üncü katında oturan Suriye uyruklu bir aile, 4 yaşındaki kızları Fateih Dondous'un evde olmadığını fark etti.
Dondous ailesi, bir süre aradıkları kızlarını apartmanın arka bahçesine yerde kanlar içinde yattığını gördü.
Evin penceresinden düştüğü iddia edilen küçük kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Fateih Dondous'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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