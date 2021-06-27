Karabük'te 55 yaşındaki bekçi ve 50 yaşındaki elektrikçi YKS'ye girdi

Karabük'te 55 yaşındaki çarşı ve mahalle bekçisi Musa Aslantaş ile 50 yaşındaki elektrikçi Yusuf Özdemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava katılan Özdemir, AA muhabirine, 1991 yılında Çukurova Üniversitesinde 2 yıllık elektrik bölümünü bitirerek elektrik teknikeri olduğunu söyledi.

Özdemir, 2014'te işletme fakültesini bitirdiğini aktararak, "Karabük Üniversitesinde önceleri elektrik mühendisliği bölümü olmadığı için sınavlara girmiyordum. 4-5 yıldır Karabük Üniversitesinde elektrik mühendisliği bölümü var. Mühendislik diploması almak için bugün sınava girdim. Sınav heyecanını atlattık. Hakkımızda inşallah güzel olur." diye konuştu.

Gençlerin, sınava girdiğini görünce şaşırdığını dile getiren Özdemir, "Keşke fırsat olsa da onlara eğitimin ve okumanın ne anlama geldiğini anlatabilsem. Gençler de belli bir süre sonra eğitimin ne anlama geldiğini anlayacaklar. Asıl önemli olan iş işten geçmeden bazı konuların ciddiyetini anlayabilmek. Hedefim Karabük Üniversitesinde elektrik mühendisliği bölümünü kazanıp bitirmek." ifadelerini kullandı.

- Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için sınava girdi

Karabük Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan 55 yaşındaki çarşı ve mahalle bekçisi Musa Aslantaş da YKS'ye girerek azmiyle gençlere örnek oldu.

Çocukluk hayali olan üniversite okuma arzusunu ailesinin, özellikle de kızlarının teşvikiyle gerçekleştirmek için YKS'ye giren Aslantaş, gazetecilere, okumanın, azmin ve başarmanın yaşının olmadığını söyledi.

Genç meslektaşlarına örnek olmak istediğini belirten Aslantaş, üniversite sınavına giren gençlere de başarılar diledi.

