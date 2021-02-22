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Karabük’te 58 kişiye 52 bin 200 TL idari para cezası kesildi

22.02.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Karabük’te 58 kişiye 52 bin 200 TL idari para cezası kesildi

Karabük’te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye 52 bin 200 TL idari para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 19 Şubat 2020 Cuma saat 21.00 ile 22 Şubat 2020 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Karabük’te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye 52 bin 200 TL idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 19 Şubat 2020 Cuma saat 21.00 ile 22 Şubat 2020 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 56 saatlik kısıtlama boyunca kent genelinde 58 kişi kısıtlamayı ihlal etti.
Karabük Valiliği, hafta sonu uygulanan kısıtlamayı ihlal eden 58 vatandaşa 52 bin 200 TL idari para cezası kesildiğini bildirdi.

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