YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te 583 apostil işlemi gerçekleştirildi

Karabük’te 583 apostil işlemi gerçekleştirildi

KARABÜK HABERLERİ  | 22.02.2020 13:00 | Son Güncelleme

Karabük’te, 2019 yılında 583 apostil işlemi gerçekleştirildi.Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Gülsefa Kelleci’den 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş bilgileri, teşkilat yapısı personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan Kelleci, 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesinin 6’ncı maddesi gereğince; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan, apostil tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürüttüklerini bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 583 adet apostil işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde kullanılacak evrakın tasdik işlemleri ile ilde ki yabancı ülke temsilciliklerinin düzenledikleri ve onayladıkları belgelerin de tasdik işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kelleci, valiliğe sorulan hukuki konularda görüş bildirerek hukuki mali ve cezai sonuç doğuracak işlemlerde danışmanlık görevini yürüttüklerini söyledi.Kelleci, her ay düzenli olarak İnsan Hakları Kurulunun toplantı gerçekleştirdiğini, Karabük’ün çeşitli noktalarında bulunan İnsan Hakları Müracaat kutularını kontrol ettiklerini, İnsan Hakları Kuruluna 2019 yılı içerisinde 4 müracaat geldiğini yürütülen işlemlerle müracaatların sonuçlandırıldığını ifade etti.10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Valilik Toplantı Salonu’nda konferans düzenleyerek bilinç ve farkındalık çalışması yürüttüklerini de aktaran Kelleci, 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında 2019 yılında 4 müracaat aldıklarını ve bu müracaatların değerlendirilerek sonuçlandırıldığını ifade etti.

Karabük’te 583 apostil işlemi gerçekleştirildi

Karabük’te, 2019 yılında 583 apostil işlemi gerçekleştirildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Gülsefa Kelleci’den 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş bilgileri, teşkilat yapısı personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan Kelleci, 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesinin 6’ncı maddesi gereğince; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan, apostil tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürüttüklerini bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 583 adet apostil işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde kullanılacak evrakın tasdik işlemleri ile ilde ki yabancı ülke temsilciliklerinin düzenledikleri ve onayladıkları belgelerin de tasdik işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kelleci, valiliğe sorulan hukuki konularda görüş bildirerek hukuki mali ve cezai sonuç doğuracak işlemlerde danışmanlık görevini yürüttüklerini söyledi.
Kelleci, her ay düzenli olarak İnsan Hakları Kurulunun toplantı gerçekleştirdiğini, Karabük’ün çeşitli noktalarında bulunan İnsan Hakları Müracaat kutularını kontrol ettiklerini, İnsan Hakları Kuruluna 2019 yılı içerisinde 4 müracaat geldiğini yürütülen işlemlerle müracaatların sonuçlandırıldığını ifade etti.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Valilik Toplantı Salonu’nda konferans düzenleyerek bilinç ve farkındalık çalışması yürüttüklerini de aktaran Kelleci, 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında 2019 yılında 4 müracaat aldıklarını ve bu müracaatların değerlendirilerek sonuçlandırıldığını ifade etti.

Karabük’te 583 apostil işlemi gerçekleştirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Karabük Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
13:08
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Karabük Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Safranbolu’da "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Safranbolu’da "Hoş Geldin Bebek" Projesi

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.