Karabük'te anaokulu öğrencileri "sıfır atık" defilesiyle geri dönüşüme dikkati çekti

Karabük'te geri dönüşüme dikkat çekmek isteyen anaokulu öğrencileri, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında "sıfır atık" defilesi gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, hafta kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kent Meydanı'nda devam eden etkinliklerde şiirler okundu, müzikli dans, halk oyunları ve balon gösterisi yapıldı.

Şirinevler Anaokulu öğrencileri de atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle defile gerçekleştirdi. Büyük beğeni toplayan defileyle geri dönüşüme işaret edildi.

Etkinliğe Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.



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