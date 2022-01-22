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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

22.01.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Mehmetçik Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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