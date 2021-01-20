YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te aşı yapılan kişi sayısı 3 bine yaklaştı

Karabük’te aşı yapılan kişi sayısı 3 bine yaklaştı

20.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığına karşı geçtiğimiz hafta başlayan aşılama faaliyetleri ara vermeden devam ediyor.İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilk aşamanın A grubunda yer alan sağlık çalışanlarının aşılanması ile bugün itibariyle sona ererken, B grubunda yer alan huzurevi ve bakımevinde kalan vatandaşların ve buralarda çalışan personelin aşılanmasının da dün tamamlandığı belirtildi.90 yaş ve üstü vatandaşların evlerinde aşılama işlemlerine başlandığını bildiren açıklamada, “Evde sağlık hizmeti alan (90 yaş ve üstü ) vatandaşlara öncelik verildi.

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığına karşı geçtiğimiz hafta başlayan aşılama faaliyetleri ara vermeden devam ediyor.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilk aşamanın A grubunda yer alan sağlık çalışanlarının aşılanması ile bugün itibariyle sona ererken, B grubunda yer alan huzurevi ve bakımevinde kalan vatandaşların ve buralarda çalışan personelin aşılanmasının da dün tamamlandığı belirtildi.
90 yaş ve üstü vatandaşların evlerinde aşılama işlemlerine başlandığını bildiren açıklamada, “Evde sağlık hizmeti alan (90 yaş ve üstü ) vatandaşlara öncelik verildi. Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden "Mobil Aşı Odası"na randevu alan 90 yaş ve üzeri vatandaşlara ekipleri tarafından evde aşı uygulamasına devam edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük’e yeni aşıların gönderilmesiyle birlikte diğer grupların da aşılanması için gerekli planlamalar yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de... Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
1/

Karabük Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:06
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:22
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

Eski ÖSYM Başkanı Toker'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi

Eski ÖSYM Başkanı Toker'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi

Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Safranbolu Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Karabük'te tüfekle vurulmuş su samuru bulundu

Karabük'te tüfekle vurulmuş su samuru bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.