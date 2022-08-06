YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te atlara binen gelin ve damat şehir turu attı

Karabük'te atlara binen gelin ve damat şehir turu attı

06.08.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te atlara binen gelin ve damat şehir turu attı

Karabük'te atlara binen gelin ve damat şehir turu attı

Karabük'ün Eflani ilçesinde gelin ve damat, düğün öncesi atlara binerek davul zurna eşliğinde şehir turu yaptı.

İlçede dünyaevine girmeye hazırlanan Mücahit Tokan ile Fatma Alak çifti, düğünlerini geleneksel şekilde yapmak istedi.

Kız evine atla giden Tokan, gelini aldıktan sonra ata bindirdi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla davul zurna eşliğinde caddelerde dolaşan çifti görenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaymakamlık önünde attan inerek gelin aracına binen çift, daha sonra konvoy halinde düğün salonuna gitti.

Karabük'te atlara binen gelin ve damat şehir turu attı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandıKarabük'te ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaretFener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret
Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıOyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:43
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:08
Yatsı
21:44

Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
100. Yıl Eczanesi
Merkez
Ünal Eczanesi
Merkez
Çağlayan Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.