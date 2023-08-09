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Karabük'te aynı yerde meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

09.08.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı.

Karabük'te aynı yerde meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

Ankara'dan Karabük'e gelen İsa U. yönetimindeki hurda yüklü kamyon ile arkasından gelen 06 FH 8221 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle Söğütlü Çeşme mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon devrilirken tır sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğe kapanan Ankara-Karabük kara yolu 2 saat sonra tek şeritten kontrollü açıldı.

Akabinde, aynı yerde 41 D 3737 plakalı otomobil, önünde seyreden DW 458 JM plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Bu kazada yaralanan 2 kişi de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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trafik kazası Karabük Eskipazar Hafif ticari araç

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