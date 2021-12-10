YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

10.12.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde görülen balık ölümleri araştırılıyor.

Bulduk Baraj Gölü'nde zaman zaman balık ölümleri görülmesi üzerine harekete geçildi.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatılarak, gölün beslendiği Gerede Çayı'nın Bolu sınırlarındaki sudan numune alındı.

Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu Karabük Üniversitesinde yaşatılacakBaşak Cengiz'in ismi mezun olduğu Karabük Üniversitesinde yaşatılacak
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:57
Öğle
12:47
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Canan Aslan Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.