Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde görülen balık ölümleri araştırılıyor.

Bulduk Baraj Gölü'nde zaman zaman balık ölümleri görülmesi üzerine harekete geçildi.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatılarak, gölün beslendiği Gerede Çayı'nın Bolu sınırlarındaki sudan numune alındı.

Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.



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