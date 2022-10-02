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Karabük'te bir aday KPSS Alan Bilgisi sınavına gelinlikle girdi

02.10.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir aday KPSS Alan Bilgisi sınavına gelinlikle girdi

Karabük'te düğün tarihi ile 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) aynı güne denk gelen aday, sınava gelinlikle girdi.

Hayatını bugün damat adayı Ali Selam ile birleştirecek olan Kübra Karataş, KPSS'ye girmek için nikah öncesi gelinliğini giyerek Karabük Üniversitesine geldi.

Sınava gelinliğiyle gelen Karataş'ı gören diğer adaylar ve yakınları, gelini tebrik ederek başarı diledi.

Sınav çıkışı gazetecilere açıklama yapan Kübra Karataş, düğün ve sınav heyecanını bir arada yaşadığını söyledi.

Kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirten Karataş, ilköğretim matematik öğretmenliği sınavına girdiğini ifade etti.

Damat Ali Selam da düğün tarihini sınav tarihi belli olmadan önce aldıklarını dile getirdi.

Düğün tarihini değiştiremediklerini anlatan Selam, sınav tarihi ile düğün tarihinin çakıştığını, çok heyecanlı olduklarını kaydetti.

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