Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Kentte 25 Şubat'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Murat A, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kentte faaliyet gösteren bir demir çelik haddehanesi önünde 25 Şubat'ta Y.Ö. ile Murat A. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.Ö, Murat A'yı bıçakla yaralamıştı.
Murat A, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, suç aletiyle yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.