Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl merkezine yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.



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