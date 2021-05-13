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Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

13.05.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

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Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl merkezine yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

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