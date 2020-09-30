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Karabük’te Covid-19 tedbirleri görüşüldü

KARABÜK HABERLERİ  | 30.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve önlemlere ilişkin Karabük’te faaliyet gösteren esnaf oda başkanları ile Vali Fuat Gürel başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı.Korona virüsle mücadele kapsamında gelinen noktadaki tedbirler ve normalleşme sürecine dair alınan kararların görüşüldüğü toplantıda, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte il genelinde Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Gürel, normalleşme sürecinde yeniden faaliyete geçen iş yerlerinde olmazsa olmaz kuralların maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen olduğunu belirtti.Kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesine bağlı olarak özelikle Kurban Bayramı ve sonrasında ilimizde hareketliliğin arttığı ifade eden Vali Gürel, “İnsanlarımız esnaflarımızdan hizmet alıyor, esnaflarımızın hizmet verirken Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallardan oluşan rehbere uymaya özen göstermeleri gerekiyor.

Korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve önlemlere ilişkin Karabük’te faaliyet gösteren esnaf oda başkanları ile Vali Fuat Gürel başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Korona virüsle mücadele kapsamında gelinen noktadaki tedbirler ve normalleşme sürecine dair alınan kararların görüşüldüğü toplantıda, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte il genelinde Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Gürel, normalleşme sürecinde yeniden faaliyete geçen iş yerlerinde olmazsa olmaz kuralların maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen olduğunu belirtti.
Kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesine bağlı olarak özelikle Kurban Bayramı ve sonrasında ilimizde hareketliliğin arttığı ifade eden Vali Gürel, “İnsanlarımız esnaflarımızdan hizmet alıyor, esnaflarımızın hizmet verirken Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallardan oluşan rehbere uymaya özen göstermeleri gerekiyor. Yaptığımız denetimlerde esnafımızın büyük oranda bu tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Salgın hastalıkla mücadele topyekün bir mücadele ile atlatılabilecek bir süreçtir. Her türlü ilişkimizde maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmek durumundayız. Virüs maalesef çok kolay bulaşabiliyor ve ölümcül sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlarımızın öncelikle kendi ailelerinin, akrabalarının ve sevdiklerinin sağlıklarını düşünmesi lazım, zaten bunu sağladığımız müddetçe toplumu da korumuş oluruz. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın hem toplum sağlığı hem de kendi sağlığı için bireysel olarak tedbirlere uymaları gerekiyor, belirlenen kuralları ciddiye alıp özenle uygulamalıyız. Bu konuda da esnaflarımızdan destek bekliyoruz, bu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Toplantıda ayrıca salgınla mücadele kapsamında yapılmakta olan çalışmalar ile denetim ekipleri tarafından yapılan denetimler hakkında İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu tarafından meslek odaları başkanlarına bilgi verildi.
Toplantı, Covıd-19 salgının Karabük’te geldiği nokta ile bu konuda alınan ve alınması gereken önlemler ile ilgili değerlendirmelerde bulunulması ile sona erdi.

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