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Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

13.09.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen K.Ö. yönetimindeki 78 SS 061 plakalı otomobil, Çay köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki E.Ö, B.B.Ö, E.Ö. ve F.B.Ö yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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