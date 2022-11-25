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Karabük'te devrilen yolcu minibüsündeki 5 yolcu yaralandı

25.11.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Ovacık-Karabük seferini yapan Satılmış E. yönetimindeki 78 M 9513 plakalı yolcu minibüsü, Sofular köyü yakınlarında yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına devrildi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesinin alınması amacıyla karakola götürüldü.

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