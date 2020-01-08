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  4. Karabük’te "Doğru Tercih ve Rehberlik" semineri

Karabük’te "Doğru Tercih ve Rehberlik" semineri

KARABÜK HABERLERİ  | 08.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından "Öğrenci Akademisi ve Öğretmen Akademisi" projeleri kapsamında "Doğru Tercih ve Rehberlik" semineri düzenlendi.Karabük Kültür Merkezinde düzenlenen ve konuşmacı olarak sosyolog yazar Polat Doğru’nun katıldığı seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürü Erdal Üngören ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin bir üst öğretime geçişlerinde ilgi, kabiliyetlerine göre doğru tercih yapmalarının, bunun için de üniversite ve bölümleri tanımalarının; kendi tercihlerine etki eden faktörleri de çok iyi analiz etmelerinin onların başarısı ve mutluluğu açısından son derece önemli olduğunu söyledi.Eğitimin hayat boyu, her yerde devam eden bir süreç olduğunu ifade eden Vargeloğlu, "Bizlerin amacı ve en önemlisi bu süreci en iyi şekilde yönetebilmektir.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından "Öğrenci Akademisi ve Öğretmen Akademisi" projeleri kapsamında "Doğru Tercih ve Rehberlik" semineri düzenlendi.
Karabük Kültür Merkezinde düzenlenen ve konuşmacı olarak sosyolog yazar Polat Doğru’nun katıldığı seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürü Erdal Üngören ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin bir üst öğretime geçişlerinde ilgi, kabiliyetlerine göre doğru tercih yapmalarının, bunun için de üniversite ve bölümleri tanımalarının; kendi tercihlerine etki eden faktörleri de çok iyi analiz etmelerinin onların başarısı ve mutluluğu açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Eğitimin hayat boyu, her yerde devam eden bir süreç olduğunu ifade eden Vargeloğlu, "Bizlerin amacı ve en önemlisi bu süreci en iyi şekilde yönetebilmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde tarif ettiği aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi bireyler olabilmek ve böylesine yetiştirdiğimiz bireyleri hayat ile buluşturabilmektir. Sayın Bakanımız yine vizyon belgemizin önsözünde ’21. yüzyılın hayatın her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğine şahit olmaktayız’ ifadeleriyle sürecin hızlı ama bir o kadar da gelişim ve değişim içinde ilerlediğini ifade etmişlerdir. Buna hep birlikte şahit oluyoruz. Daha dün çocukluğumuzda kullandığımız o günün şartlarında teknolojinin geldiği son noktada gördüğümüz eğitim materyalleri bugün eğitim müzelerimizi süslüyor. Birçok meslek yok oldu, yerine yenileri geldi. Ne yapmalıyız? Sürecin farkına varmalı ve süreci biz yönetmeliyiz. Sağlam öngörüler üretmeli; kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmalıyız. Adeta çağı okumalıyız. İşte bugün burada bunun için toplanmış bulunuyoruz. Sosyolog yazar Polat Doğru’ya ve İstanbul Aydın Üniversitemize teşekkür ediyorum" dedi.
Vargeloğlu’nun konuşmasının ardından Doğru tarafından "Doğru Tercih ve Rehberlik" konulu seminer verildi.
Seminerin sonunda Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, yazar Polat Doğru’ya çiçek takdim etti.

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