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Karabük'te eğitim alan uluslararası öğrencilere "15 Temmuz" anlatıldı

15.07.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe: - "Bunlar istediler ki güçlenen Türkiye artık dursun, gerilesin. Güçlenen Türkiye’nin önüne geçelim diye ama artık eski Türkiye yok" - Pakistanlı Abdul Kadir: - "Türkiye’de bu darbe girişiminin başarısız olması bizim ülkemiz içinde çok güzel bir örnek oldu" - Çadlı Mahamout Bachir Ali: - "Türkler devletini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Bu bence Türk milletinin başarı destanıdır"

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Karabük Valiliği organizasyonuyla KBÜ'de yapılan toplantıda, öğrencilere, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi anlatıldı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan film izletildi.

Karabük Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencilerin duygularından çok etkilendiğini belirtti.

"Güçlenen Türkiye’nin karşısında her zaman düşmanlar olacak. Bu kıyamete kadar devam edecek." diyen Karatepe, şöyle devam etti:

"Dünyanın var oluşundan beri hakla batıl arasındaki savaş kıyamete kadar sürecek bir savaştır. Bu hakla batılın savaşı değişik şekillerde tezahür edebilir. 15 Temmuz da bunun bir göstergesiydi. Batılın hakka karşı açmış olduğu bir savaştı. Bunlar istediler ki güçlenen Türkiye artık dursun, gerilesin. Güçlenen Türkiye’nin önüne geçelim diye ama artık eski Türkiye yok. Kendi öz değerlerine saygı duyan bir yönetim var ve herkes bu yönetimi sahipleniyor. Bunu gördük. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla herkes ne yaptı. Sokağa çıktı değil mi? Herkes vatanına, milletine, bayrağına sahip oldu. Biz şehitlerimizi her zaman yad ediyoruz. Yad etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz’un neden yapılmak istendiğini asla unutmayacağız. Bu sadece bizim ülkemiz için önemli değil, bu tüm dünya için önemli."

Pakistanlı Abdul Kadir de "Türkiye’de çok şükür darbe girişimi başarılı olmadı. Darbe girişimi başarılı olsaydı ailemiz bizi buraya göndermezdi. Çoğumuzun ülkesinde darbe var. Türkiye’de bu darbe girişiminin başarısız olması bizim ülkemiz için de çok güzel bir örnek oldu." dedi.

Çadlı Mahamout Bachir Ali ise 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili duygularını şu şekilde ifade etti:

"Türkiye’nin başarısını, dayanışmasını, bundan sonra bizde örnek alarak böyle şeylere müsaade etmeyeceğiz. Türkler devletini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Bu bence Türk milletinin başarı destanıdır."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:01
İkindi
16:59
Akşam
20:28
Yatsı
22:14

Karabük Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
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