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Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı

AA AA
06.12.2024 09:24
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Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı

E.Y.D. (17) idaresindeki 34 FUV 900 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi'nde önce bir evin bahçe duvarına ardından beton elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile B.E.K. (16) ve E.T.Ç. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile B.E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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