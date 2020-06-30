Karabük'te FETÖ'nün "akademisyen yapılanması"na yönelik soruşturmada 4 gözaltı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "akademisyen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün "akademisyen yapılanması" içerisinde yer aldıkları, örgütün üst düzey kademelerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten "mahrem" kişilerle irtibatlı oldukları iddia edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Karabük Üniversitesinde görev yapan bir daire başkanı, iki öğretim üyesi ve bir öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

