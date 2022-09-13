Karabük'te hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle savrulan hafif ticari aracın, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarpması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Safranbolu'dan Karabük'e giden sürücüsü öğrenilemeyen 77 ABD 375 plakalı hafif ticari araç, Emek kavşağına yaklaştığında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bir süre savrulan araç, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak durdu.

Yaralananın olmadığı kaza anı, bir otomobilde bulunan ve seyahatlerini görüntüleyen yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kontrolünü kaybeden hafif ticari aracın savrularak ışıklarda bekleyen otomobillere çarpması yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz