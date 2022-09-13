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Karabük'te hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması kamerada

13.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle savrulan hafif ticari aracın, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarpması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Safranbolu'dan Karabük'e giden sürücüsü öğrenilemeyen 77 ABD 375 plakalı hafif ticari araç, Emek kavşağına yaklaştığında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bir süre savrulan araç, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak durdu.

Yaralananın olmadığı kaza anı, bir otomobilde bulunan ve seyahatlerini görüntüleyen yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kontrolünü kaybeden hafif ticari aracın savrularak ışıklarda bekleyen otomobillere çarpması yer alıyor.

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Karabük Safranbolu Otomobil Hafif ticari araç sağanak

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