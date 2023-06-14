YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Karabük'te hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

14.06.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği koordinesinde, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu 11 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda K.B, M.Ş, M.B, B.Ö, A.G, İ.Y. ve H.T. yakalandı. Operasyon genişletilerek 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Firari bir zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ikisi yaşı küçük 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, "hırsızlık" başta olmak üzere "yağma", "tefecilik", "fuhşa aracılık etme", "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçları işlediği belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldıYangında dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
Çankırı'da yangın çıkan bir ev kullanılamaz hale geldiÇankırı'da yangın çıkan bir ev kullanılamaz hale geldi
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi tamamlandıŞanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük operasyon

Karabük Namaz Vakitleri 14 Haziran Çarşamba

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:30
Yatsı
22:22

Karabük Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Çarşamba

Ünal eczanesi
Merkez
Tuğba eczanesi
Eflani
Şifa eczanesi
Eskipazar
100. yil eczanesi
Merkez
Safran eczanesi
Safranbolu
Gözde eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.