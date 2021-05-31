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Karabük'te içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinde testlere başlandı

31.05.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Safranbolu ilçesinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak"

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Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü, Karabük-Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinde testlere başlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Karabük’e yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Karabük-Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla Karabük ili Safranbolu ilçesinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak." bilgisini verdi.

Konvansiyonel tip arıtma tesisinde fiziki gerçekleşmenin 99,5 seviyelerinde olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Arıtma tesisinde performans testlerine başlanılmış olup suda kalite standartlarına ulaşıldığı için şehre arıtılmış su verilmektedir. İsale hattında ise 11 bin 400 metre boru imalatı tamamlanmıştır. Toplam 4 bin 500 metreküp kapasiteli 4 su deposu. İnşaatı tamamlanmış isale hattında ise yüzde 85 fiziksel gerçekleşmeye ulaşılmıştır. Safranbolu İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Safranbolu ilçesine 35,000 metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edilecektir."

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