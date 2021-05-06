Karabük'te iki evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 29 bin 68 lira ceza kesildi

Karabük'te iki evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 13 kişiye para cezası uygulandı.
Kentte bir daireye kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ekiplerce yapılan aramada kumar materyalleri, 370 lira ve bir şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi.
Kent merkezindeki başka bir eve de operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı, aramada bulunan kumar materyalleri ve 20 liraya el koydu.
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 13 kişiye 29 bin 68 lira ceza uygulandı.
İki daire sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", esrarla yakalanan kişi hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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