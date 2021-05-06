YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te iki evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 29 bin 68 lira ceza kesildi

Karabük'te iki evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 29 bin 68 lira ceza kesildi

06.05.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 29 bin 68 lira ceza kesildi

1/

Karabük'te iki evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 13 kişiye para cezası uygulandı.

Kentte bir daireye kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekiplerce yapılan aramada kumar materyalleri, 370 lira ve bir şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi.

Kent merkezindeki başka bir eve de operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı, aramada bulunan kumar materyalleri ve 20 liraya el koydu.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 13 kişiye 29 bin 68 lira ceza uygulandı.

İki daire sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", esrarla yakalanan kişi hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Karabük'te atıl durumdaki 350 dekar tarım arazisine ayçiçeği ekildiKarabük'te atıl durumdaki 350 dekar tarım arazisine ayçiçeği ekildi
Anahtar Kelimeler:
Ceza Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:34
Öğle
12:51
İkindi
16:44
Akşam
19:58
Yatsı
21:33

Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Bulut Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.