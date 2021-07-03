Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Balıkısık mevkisinde Kerem Dündar'ın (44) kullandığı 67 NR 169 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Çayır (63) idaresindeki 78 BC 960 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Lale (37) ve Mehmet Ali Dündar (4) ile İbrahim Can Çayır (18) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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