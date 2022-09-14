YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Karabük'te iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

14.09.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında birisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'ten Kadı köyüne giden Onur Sancar (24) yönetimindeki 78 BE 181 plakalı otomobil, Şıhlar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle karşı yönden gelen Arif Yılmaz'ın (44) kullandığı 78 AAT 277 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki Ozan (22), Ramazan (54) ve Eylül Sancar (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi'nde ise henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir motosiklet, karşı yönden gelen ambulansa çarptı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, çarptığı ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te 1963 bedelli asker yemin ettiKarabük'te 1963 bedelli asker yemin etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:55
Sabah
06:22
Öğle
12:50
İkindi
16:22
Akşam
19:09
Yatsı
20:30
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.