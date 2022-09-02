Karabük'te iş makinesi yüklü tırın lastikleri alev aldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş makinesi yüklü tırın seyir halindeyken lastikleri yandı.

Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampalarında ilerleyen iş makinesi yüklü tırın, arka lastikleri alev aldı.

Tırın çekicisinin yanan lastikleri, Eskipazar Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülürken, tırda hasar meydana geldi.



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