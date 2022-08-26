Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çötler köyü kırsal kesiminde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.A. (53) F.I. (47) ve R.P'yi (59) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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