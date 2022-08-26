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Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

26.08.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çötler köyü kırsal kesiminde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.A. (53) F.I. (47) ve R.P'yi (59) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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