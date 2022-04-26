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Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

26.04.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukur köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, N.K (25), S.K (25), F.Ö'yü (27) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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