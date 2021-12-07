YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

07.12.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bürnük köyünün kırsal kesiminde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan gradyometre, endoskopik kamera ve kazmaya da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Bakan Varank Karabük'te esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ettiBakan Varank Karabük'te esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 7 Aralık Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:46
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Salı

Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Dilek Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.