Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bürnük köyünün kırsal kesiminde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan gradyometre, endoskopik kamera ve kazmaya da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



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