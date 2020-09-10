YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te izolasyondaki kişiler bileklikle takip ediliyor

Karabük'te izolasyondaki kişiler bileklikle takip ediliyor

KARABÜK HABERLERİ  | 10.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: - "Şu ana kadar 1500'ün üzerinde kişiye bileklik taktık. İlimizde 25 bine yakın test yaptık. Hastane konusunda sorunumuz yok. Elimizde yeteri kadar cihaz ve ilaç var"

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon sürecindeki kişiler bileklikle izleniyor.

İl Hıfzıssıhha Meclisince 25 Ağustos'ta alınan karar gereğince, tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Kovid-19 pozitif hastalar ve temaslılarına, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından tek kullanımlık hasta bilekliği takılıyor.

Karar doğrultusunda, denetimlerde bilekliğini çıkardığı tespit edilen vatandaşlara, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanacak.

- "Vatandaşlardan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz"

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pozitif vakalara kırmızı, temaslılarına ise mavi bileklik taktıklarını söyledi.

Sarı, 1500'ün üzerinde kişiye bileklik taktıklarını belirterek "İlimizde 25 bine yakın test yaptık. Hastane konusunda sorunumuz yok. Elimizde yeteri kadar cihaz ve ilaç var. İlimizde vaka sayımız ülke ortalamasını takip ediyor. Sağlık ekipleri olarak 24 saat görevimizin başındayız. Vatandaşlardan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşların cezai müeyyideyle karşılaşmamak için durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, "Evleri ya da izole oldukları ortamın dışında hasta bilekliğiyle sosyal hayata karışan ve halk sağlığını tehdit eden kişilerin ihbar edilmesini istiyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Karabük Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:18
Öğle
12:52
İkindi
16:26
Akşam
19:15
Yatsı
20:37

Karabük Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Nurcan Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet Ali Şahin’e yakışır"
Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet Ali Şahin’e yakışır"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.