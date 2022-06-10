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Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

10.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar köyü Dikmentepe mevkisindeki ormanlık arazide tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ö. (49), S.A. (44), İ.B. (53) ve D.D'yi (53) kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda jeneratör, manivela, hilti, kazma, kürek, demir kazık, bakır kablo ve balta gibi kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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