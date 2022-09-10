Karabük'te "Kadın El Emeği Festivali"

Safranbolu'da kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Kadın El Emeği Festivali" başladı.

Kapalı pazar alanında başlayan festivalde kadınların el emeğiyle ürettiği gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri alıcılarıyla buluştu.

Festivale katılan kadınlarla kurdele kesilmesinin ardından açılış konuşmasını yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, daha önce de üretici kadın pazarı projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Üretim yapan kadınları festivalde bir araya getirdiklerini belirten Köse, festivali geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Köse, kadınlar için hobi kurslarının yanı sıra meslek kursları da açacaklarını dile getirerek, "Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Yaptığı işi layığıyla yapar. Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla kadınlarımıza meslek edindirme kursları açacağız." dedi.

Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı Dilek Yılmaz da taş baskı ve çarşaf bağı öğreticisi olduğunu anlattı.

Kastamonu yöresine ait ürünler ürettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Yaptığımız ürünler el dokumalarının üzerine tahta baskılarla yapılan baskı işlemidir. Bunun boyasını kendimiz hazırlıyoruz." diye konuştu.

Canlı çiçekten kolye yapan Kezban Karapınar da kadınların kendi ürettikleri ürünleri satmaları için fırsat veren Başkan Köse'ye teşekkür etti.

Taşların üzerine resimler çizen Nerdin Ata ise taş boyama ürünlerinin yurt dışından da alıcısının olduğunu aktardı.

Festival, pazartesi günü sona erecek.

