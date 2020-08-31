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Karabük'te kamu personeline il dışına çıkış kısıtlaması getirildi

KARABÜK HABERLERİ  | 31.08.2020 14:34 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını sürecinde, hastalıkla mücadelede hizmette herhangi bir aksama olmaması için sağlık personeli uygulamadan muaf tutulacak

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan personelin il dışına çıkmasına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, 28 Ağustos'ta Vali Fuat Gürel başkanlığında gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplandığı ve bazı kararlar alındığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgının kalabalık ortamlardaki
yayılım hızı göz önünde bulundurularak, mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personelin (yıllık izinde oldukları süre hariç) il dışına çıkmamalarına, il dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı onay almalarına, dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 gün evde
karantinada kalmalarına ve bu sürenin yıllık izinden sayılmasına karar verildi.

Yazılı onay almadan il dışına çıkan personele ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyide uygulanması, ayrıca kurumları tarafından disiplin soruşturması açılması, ikamet
adreslerine dönüşlerinde ise kişinin en az 7 gün evde karantinada kalması, bu sürenin yine kişinin yıllık izninden düşülmesi, hastalık bulgusu gösteren personelin derhal sağlık kuruluşlarına başvurması ve belirtisi bulunmayan personelin iş başı yapması kararlaştırıldı."

Salgın sürecinde, hastalıkla mücadelede hizmette herhangi bir aksama olmaması için sağlık personelinin uygulamadan muaf tutulacağı vurgulanan açıklamada, "Hastalık ya da hasta refakati nedeniyle günübirlik il dışına çıkmak zorunda kalan personelin (durumlarını belgelendirmek kaydıyla) ve kurumları tarafından günübirlik il dışına görevlendirme yapılan personel ile Hıfzıssıhha Kurul Kararının yayınlandığı tarihten önce il dışına çıkmış olan personelin geri dönüşlerinde bu uygulamadan muaf tutulmasına, uygulamadan muaf tutulan tüm personelin iş yerlerine döndüklerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına azami özen göstermelerine ve hastalık belirtisi hissettiklerinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlem uygulanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

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