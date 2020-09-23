YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Karabük'te kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te tünelden geçtiği sırada kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar ilçesi istikametine bisikletle giden Mehmet Özdemir'e (67), Cildikısık Tüneli'nden geçtiği sırada arkasından gelen Necati D. yönetimindeki 61 K 25047 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Balkondan balkona aşk yaşıyorlardı! Sürpriz karar Balkondan balkona aşk yaşıyorlardı! Sürpriz karar
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Karabük Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
12:47
İkindi
16:11
Akşam
18:53
Yatsı
20:13

Karabük Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Safranbolu Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.