Karabük'te karantinada olması gereken kişi uygulamada yakalandı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken otomobiliyle dolaşan kişi, uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.

Kent merkezinde uygulama gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilde kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.

Sorguda K.A'nın karantinada olması gerektiği belirlendi.

Hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem başlatılan ve idari para cezası verilen K.A, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait karantina yurduna yerleştirildi.

