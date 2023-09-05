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Karabük'te karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldüren kişi intihar etti

05.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldüren kişi intihar etti.

Karabük'te karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldüren kişi intihar etti

Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta, H.K. (59) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle eşine ve kayınvalidesine ateş açtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından cenazeler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yeni Mahalle Çamdibidere mevkisindeki ormanlık alana kaçan H.K. burada önce polise ateş açtı, ardından tüfekle intihar etti.

Öte yandan, H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi.

H.K'nin, 2008 yılında önceki eşi Nimet K'yi de silahla öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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cinayet İntihar Karabük

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