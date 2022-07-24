Karabük'te kayıp kişinin cesedi çay kenarında bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, Filyos Çayı kenarında ölü bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde Mevlüt Ören (44), çarşamba günü evinden çıktı.

Ören'in akşam eve gelmemesi üzerine ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında Ören'in cesedi Filyos Çayı kenarında bulundu.



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