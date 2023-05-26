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Karabük'te kenevir yetiştirmek için evin odalarına özel düzenek kuran 2 şüpheli yakalandı

26.05.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına özel düzenek kurdukları belirlenen iki zanlı gözaltına alındı.

Karabük'te kenevir yetiştirmek için evin odalarına özel düzenek kuran 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen iki adrese düzenlenen operasyonda 4 kök Hint keneviri bitkisi, 638 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 6 parça halinde toplamda net ağırlığı 28 gram gelen esrar ele geçirildi.

Operasyonda S K. ve F. M. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU İÇİN ÖZEL SİSTEM

Şüphelilerin evlerinin odalarına havalandırma ve ısıtma sistemi kurdukları, ısı ölçerler ve buhar makineleriyle Hint keneviri için gerekli ortamı sağladıkları belirlendi.

Polis, Hint keneviri yetiştirilen odalarda, vantilatör, elektrikli soba ve mor ışık sistemi buldu.

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Gözaltı Karabük uyuşturucu hint keneviri

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