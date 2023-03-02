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Karabük'te maç geliri, deprem bölgesinde yapılacak konteyner kent için bağışlandı

02.03.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor arasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına oynanan maçın geliri, konteyner kent yapımı için bağışlandı.

Karabük Valisi Fuat Güler'i makamında ziyaret eden kulüp yöneticileri, maçtan elde edilen 674 bin lirayı, deprem bölgesinde yapılacak "Karabük Mahallesi Konteyner Kent Projesi"ne bağışladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, "Büyük bir felaket yaşadık ülke olarak, millet olarak. Hepimiz tek yürek olduk, amacımız bölgede bulunan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlamak, yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak. Bu amaçla Konteyner Kent Projesini yürütüyoruz. Sizlerin ve Zonguldak Kömürspor'un katkıları oldukça önemli. Zonguldak Kömürspor yönetici, sporcu ve taraftarlarına Karabük İdman Yurdu yönetimine, sporcularına ve taraftarlara, Karabüklü hemşerilerime ilimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Kömürspor bağış

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