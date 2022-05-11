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Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

11.05.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Karabük'te 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen Y.Y. idaresindeki 34 YH 971 plakalı hafif ticari araç, Eskipazar ilçesi Kemikli mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Aşağıkızılcaören köyü yakınlarında meydana gelen diğer kazada, Eskipazar'dan şehir merkezine gelen U.F.İ. yönetimindeki 78 AAZ 814 plakalı motosiklet, aynı yöne giden B.R. idaresindeki 78 DE 464 plakalı otomobile çarptı.

Savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Beşbinevler Mahallesi'ndeki kazada ise U.K'nin kullandığı 41 ABA 044 plakalı motosiklet, M.A. idaresindeki 67 EA 093 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Söz konusu kazalarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Karabük

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